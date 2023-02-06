На Ямале заработала горячая линия по качеству парфюмерии и косметики Фото: Вера Зенина

Ямальский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«С 6 по 17 февраля специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся требований к детской косметике, декоративным средствам (для макияжа лица, глаз, губ, бровей), косметике, предназначенной для татуажа, парфюмерной продукции и подарочным наборам», - говорится в сообщении.

Кроме того, позвонившим дадут практические рекомендации о том, как правильно выбрать данные товары в магазине, в том числе дистанционно, а также расскажут порядок обмена или возврата при обнаружении недостатков.

Звонки принимаются круглосуточно по номеру: 8(800) 555-49-43.