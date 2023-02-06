Фото: администрация Салехарда

В Салехарде и Лабытнанги расчистят более 16,5 гектара береговой линии. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в окружной столице это будет водоохранная зона реки Полуй, а в городе Семи лиственниц - протоки Выл-Посл.

Напоминаем, что уборка берега Полуя проводится в Салехарде с 2020 года. За это время удалось привести в порядок около 45 гектаров береговой линии и вывезти более 52 тысяч кубометров мусора. В этом году работы продолжатся на участке от речного вокзала до нефтебазы. Площадь территории составит 6,61 гектара.

В Лабытнанги от мусора расчистят сразу три участка протоки Выл-Посл площадью почти 10 гектаров.

Отметим, что работы по уборке водоохранных зон Ямала проводятся ежегодно. В 2022 году, объявленном губернатором Годом экологии, объем собранных отходов составил свыше 39 тысяч кубометров, что в три раза превышает показатель 2021 года. От захламления очищена площадь в 5,94 гектара.