В Новом Уренгое сотрудница офиса украла паспортные данные клиентки и оформила на нее микрозайм

Фото предоставлено КП

Полицейские Нового Уренгоя раскрыли дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 24 ноября 2022 года в отделение обратилась женщина, сообщившая, что кто-то оформил на ее имя микрозайм в размере 10 тысяч рублей.

- В ходе проверки было установлено, что в июне 2021 года заявительница купила товар в одном из офисов. Во время оформления его сотрудница сделала копию паспорта женщины и позже, используя чужие данные, оформила микрозайм, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленницей оказалась ранее не судимая местная жительница 1988 года рождения.

На данный момент женщина ожидает судебного заседания, где ее будут судить по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Северянке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгоя 18-летняя девушка тайно оформила микрозайм на приютившую ее родственницу.