Ямальцы смогут тренироваться в школьных спортзалах

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале спортзалы школ стали доступны для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Как отметил директор регионального департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов, главная задача - создать комфортные условия для занятий спортом детей и взрослых.

- Поэтому мы оказываем максимальное содействие в организации тренировочного процесса. Каждый родитель сможет заниматься в той же школе, что и его ребенок, или подобрать зал для тренировок рядом с домом, - добавил он.

На данный момент большинство школ готовы принять желающих заниматься физкультурой и спортом в вечернее время. Уже подготовлено расписание работы спортивных залов, ознакомиться с ним можно на официальном сайте образовательных учреждений.

- Ямальцы могут присоединиться как к групповым тренировкам, так и секциям. К примеру, в салехардской школе №2 работает скалодром для взрослых, а любители тхэквондо посещают клуб физического и духовного совершенствования «Лотос», - сообщила заместитель директора департамента образования Яна Весова.

Благодаря программе в округе заработают 127 спортивных залов для населения. Особенно актуально это будет для тех, кто проживает в небольших населенных пунктах округа, где специализированных площадок для тренировок не так много.