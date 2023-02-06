На Ямале 6 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 86 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 86 человек. С начала периода количество заболевших достигло 151 517.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 35 северян. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 058 ямальцев.

В России выявлено 8 084 человека с COVID-19, госпитализировано - 450 Всего в стране зарегистрировано 22 004 828 случаев. Излечились от коронавируса 5 010 человек, скончались - 40.