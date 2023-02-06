В Губкинском сотрудники мэрии проходят курсы начальной военной подготовки

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Губкинцы продолжают проходить курсы начальной военной подготовки, в их числе и сотрудники городской администрации.

«Проходим с коллегами курсы начальной военной подготовки. Получаем навыки военной службы, учимся правильно вести себя в условиях боя и оказывать медицинскую помощь. Сейчас эти знания и умения нужны нам как никогда, мы должны быть готовы ко всему», - написал в своих соцсетях глава города Андрей Гаранин.

В ролике, опубликованном градоначальником, видно, как работники мэрии внимательно изучают карты, разбирают и собирают оружие, сооружают носилки для переноса раненых и многое другое.

Записаться на курсы можно на платформе «Северяне. Жизнь героя».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде организуют курсы начальной военной подготовки для жен и детей участников спецоперации. Сейчас прорабатываются организационные вопросы.