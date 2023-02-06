Из Лабытнанги отправили более 50 коробок с именными посылками для бойцов спецоперации

Фото: Марина Трескова, соцсети

Для жителей Лабытнанги, участвующих в спецоперации, отправили именные посылки. Об этом в с своих соцсетях рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

«Сегодня отправили именные посылки для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Их доставят лично в руки каждому адресату», - написала градоначальница.

Всего удалось собрать более полусотни коробок, в каждой - медикаменты, личные вещи, продукты и, конечно, долгожданные письма со словами поддержки и любви.

Напоминаем, что посылки принимаются в местном отделении партии «Единая Россия», расположенном по улице Первомайская, д. 27.

Участвуют в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных бойцов и жители отдаленных поселений. Например, школьники из Гыды собрали для солдат посылки со сладостями и теплыми вещами. А Ямальский район оправил землякам иконки и подарки ко Дню защитника Отечества.