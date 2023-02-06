Житель Муравленко решил попробовать себя в роли брокера и лишился более 300 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина решил попробовать себя в роли брокера, но в итоге лишился 304 тысяч рублей.

- Потерпевший зарегистрировался на брокерском сайте и оставил свои контактные данные. В тот же день ему позвонил неизвестный, представившийся брокером, и объяснил правила заработка. Заявитель согласился с предложенными условиями, установил на телефон специальное приложение и начал переводить деньги на счет, указанный злоумышленником, - прокомментировали в ведомстве.

Когда муравленковец понял, что деньги переведены аферисту, было уже поздно - он перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что ранее по такой же схеме преступник развел жителя Надыма. Мужчина лишился 120 тысяч рублей.