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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:05

В Ямальском районе откроется вторая модельная библиотека

Она появится в Салемале
Марина Прохорова
В Ямальском районе откроется вторая модельная библиотека

В Ямальском районе откроется вторая модельная библиотека

Фото: Вера Зенина

Салемальскую библиотеку ждут масштабные изменения: она вошла в число победителей конкурса Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек. Об этом говорится на портале «Национальные проекты России».

Когда модернизация завершится, в учреждении будут проводить масштабные проекты, направленные на детей и ребят постарше

Кстати, это уже вторая победа Ямальского района в данном конкурсе. В 2021 году в Панаевске была открыта библиотека нового поколения «Вадако».

Кроме того, в этом году запланировано приобретение музыкальных инструментов для Ямальской детской музыкальной школы и оборудования для создания виртуального концертного зала в Яр-Сале.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме открылась модельная библиотека с кинозалом и мастерскими.