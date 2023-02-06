В Ямальском районе откроется вторая модельная библиотека
Фото: Вера Зенина
Салемальскую библиотеку ждут масштабные изменения: она вошла в число победителей конкурса Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек. Об этом говорится на портале «Национальные проекты России».
Когда модернизация завершится, в учреждении будут проводить масштабные проекты, направленные на детей и ребят постарше
Кстати, это уже вторая победа Ямальского района в данном конкурсе. В 2021 году в Панаевске была открыта библиотека нового поколения «Вадако».
Кроме того, в этом году запланировано приобретение музыкальных инструментов для Ямальской детской музыкальной школы и оборудования для создания виртуального концертного зала в Яр-Сале.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме открылась модельная библиотека с кинозалом и мастерскими.