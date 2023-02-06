В новоуренгойской поликлинике №1 вновь можно сделать флюорографию

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В новоуренгойской поликлинике №1 вновь доступно флюорографическое исследование. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, долгое время аппарат находился в ремонте - поломка оказалась серьезной и требовалась замена запчастей.

- Необходимые детали были заказаны, их доставка в Новоуренгойскую ЦГБ заняла несколько недель, - добавили в больнице.

1 февраля флюорограф был запущен в работу в тестовом режиме. Сейчас аппарат функционирует с максимальной нагрузкой.

Пройти обследование можно с понедельника по пятницу - с 08:30 до 16:15, перерыв с 13:00 до 13:30. В субботу - с 08:30 до 12:00. Получить результат - с 12:00 до 13:00 на следующий день после исследования.

Также напоминаем, что в Новоуренгойской ЦГБ можно пройти онкоскрининг. Это углубленное обследование, направлено на раннее выявление онкопатологий.

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