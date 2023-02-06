В Лабытнанги осудили двух парней, разложивших по тайникам крупную партию наркотиков

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В Лабытнанги осудили двух 21-летних местных жителей, обвиняемых в попытке незаконного сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в марте 2022 года молодые люди получили от одного из соучастников преступления наркотик, расфасовали его в свертки, а затем разложили в тайники, расположенные на территории Лабытнанги и Салехарда. После этого злоумышленники вновь получили еще одну партию, но не успели ее разложить, так как были задержаны полицейскими, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд, учитывая позицию прокурора, признал парней виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) и приговорил их к 11 и 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.