На этой неделе в Салехарде и его окрестностях потеплеет до -1 градуса

На этой неделе в Салехарде потеплеет до -1 градуса Фото: Вера Зенина

На этой неделе в Салехарде потеплеет до -1 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, понедельник и вторник выдадутся довольно прохладными, в среднем температура будет колебаться от -19 до -22 градусов. В среду потеплеет до -10 градусов, а в четверг столбики термометров и вовсе покажут -1. В последний рабочий день, пятницу, похолодает до -5 градусов, а в выходные будет от -8 до -10 градусов.

Что касается осадков, то они ожидаются во вторник и среду.

Примерно такая же картина будет наблюдаться и в соседнем городе - Лабытнанги. В остальных муниципалитетах региона потепление будет не столь значительным.