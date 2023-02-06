Власти Ноябрьска собирают предложения по оснащению парка «НУМ»

Фото: администрация Ноябрьска
Жители Ноябрьска могут предложить идеи относительно того, чем можно дополнить природно-этнографический комплекс «НУМ». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напоминаем, что он появился в городе в прошлом году и уже стал одним из самых популярных мест отдыха.
На днях, во время открытия универсального молодежного пространства, глава города Алексей Романов встретился с местной молодежью, чтобы обсудить этот вопрос. Идеи были абсолютно разные: каток, уличная библиотека, ловушки для москитов, зоны для пикника, гамаки - это только некоторые из них.
Остальные горожане тоже предложили множество разных вариантов: баня-бочка, светящиеся фигуры, рождественская купель и уличная терраса, где летом можно выпить травяного чая.
Самые интересные обязательно вынесут на всеобщее обсуждение.