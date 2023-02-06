Директор Ямальского многопрофильного колледжа и ее зам сшили теплые носки для участников спецоперации

Фото: Ямальский многопрофильный колледж

В Салехарде педагоги Ямальского многопрофильного колледжа решили оказать помощь мобилизованным землякам и сшили для них теплые носки. Об этом сообщается на официальной странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Сшить теплые флисовые носочки ребятам, участвующим в спецоперации, решили в свой заслуженный выходной директор Ямальского многопрофильного колледжа Токманцева Тамара Михайловна и заместитель директора Вохмянина Светлана Васильевна. От чистого сердца! Пусть тепло наших рук убережет ребят на передовой!», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что активистка из Салехарда изготовила 130 свечей для бойцов спецоперации. Это уже вторая партия Надежды Плотниковой.