Молочную продукцию для малышей начали доставлять в Харп

Фото: Лабытнангская городская больница

Теперь молочную продукцию для малышей будут доставлять в Харп. Сообщение об этом появилось на официальной странице Лабытнангской ГБ в соцсети «ВКонтакте».

«С 3 февраля организована доставка молочной продукции малышам в Харп. Дополнительное питание, при наличии показания, получают дети от рождения до 3-х лет. Для получения рецепта (талона) необходимо обратится к участковому врачу-педиатру, который сделает заключение о состоянии здоровья ребенка и определит показания к назначению питания», - говорится в сообщении.

Также получить талон на молочную продукцию можно, предъявив справку из органов соцзащиты о статусе малоимущей семьи.

Она выдается в понедельник, среду и пятницу с 12:00 до 15:00. В субботу - в 11:00 в кабинету участкового врача-педиатра.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что 1 января в Ноябрьске открылась новая молочная кухня, работающая без выходных.