На Ямале 6 февраля 2023 года грядет похолодание

Погода на Ямале на 6 февраля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 6 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-8 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, при натекании облачности -15...-20, днем -16…-21 градус, местами до -10.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -18 градусов, днем -17. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: