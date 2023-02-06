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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 1:00

На Ямале 6 февраля 2023 года грядет похолодание

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 6 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 6 февраля

Погода на Ямале на 6 февраля

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 6 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-8 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, при натекании облачности -15...-20, днем -16…-21 градус, местами до -10.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -18 градусов, днем -17. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО