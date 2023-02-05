К 100-летию гражданской авиации в Госархиве откроется выставка «Небо Ямала»

Фото: правительство ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе 6 февраля 2023 откроется выставка «Небо Ямала», приуроченная к 100-летию гражданской авиации. Как сообщили в Правительстве ЯНАО, выставка будет проходить в окружном Государственном архиве, где можно узнать о реальных судьбах летчиков и командиров воздушных суден.

К примеру, история военного летчика Бориса Веселовского поражает своим ходом событий. Военного летчика сбили третьем году войны. Затем был плен, немецкий лагерь, побеги.

Петр Панов, Герой Советского Союза, после войны работал в Тюмени, командовал воздушным судном.

Владимир Васильев являлся летчиком и организатором авиаотрасли Ямала. Семнадцать лет от возглавлял Салехардский авиаотряд, а в 1977 году стал командиром Ямало-Ненецкого производственного объединения гражданской авиации.