Вертолетчик передал в Госархив Ямала больше 30 предметов истории авиации

Фото: Администрация Салехарда

Больше 30 предметов истории авиации передал в Госархив Ямала салехардский вертолетчик. Об этом рассказали в администрация Салехарда.

Кроме того, По случаю столетия отрасли Госархив организовал выставку, на которую сегодня пригласили виновников торжества и одним из них стал Владимир Клипперт. Он уникальный человек, который 40 лет провел в небе над Ямалом.

- Целый экипаж тогда был брошен на спасение Надыма от затопления. Вода в реке поднялась, надо было взрывные работы проводить. Справились за сутки, за что и получили премию от губернатора Неелова. Эту страницу трудовой книжки я тоже передал в архив, - рассказал Владимир Клипперт.

Сейчас Владимир Клипперт на заслуженном отдыхе и живет в Тюмени, там у него растет внук - вокалист Илья Клипперт.