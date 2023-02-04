В Ноябрьске мужчина отмечал рождение сына и решил покататься на авто без прав

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции задержали 25-летнего жителя города, который сед нетрезвым за руль. А потом выяснилось, что мужчина даже не имеет водительских прав.

Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался, а на вопрос, почему он сел за руль авто в таком состоянии, пояснил, что у него родился сын. Вместо того, чтобы радоваться рождению ребенка мужчине пришлось до суда провести в камере для административно задержанных, а его транспорт отправили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Ямала напоминает, что нетрезвое вождение остается наиболее опасным правонарушением.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Надыме таксист и водитель маршрутки устроили эпичную драку, не поделив место возле остановки.