Фото: администрация Салехарда

В ближайшие дни на улицы Салехарда выйдет новая дорожная техника - четыре мини-погрузчика, сейчас они проходят технический осмотр. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Зимой они будут очищать улицы от снега, летом - участвовать в дорожно-строительных работах, - отметил управленец.

Кроме того, летом в городе задействую новую разметочную машину.

- Ранее разметку наносили вручную. Теперь производительность труда будет увеличена в полтора-два раза. Еще одно преимущество техники - безвоздушное нанесение краски. Благодаря этому разметка прослужит намного дольше, - добавил Алексей Титовский.

Дополнительно автопарк пополнился гудронатором, который позволит быстрее и качественнее выполнять работы по равномерному распределению битума на ремонтируемых дорогах.

По словам директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободы, покупка современной автотехники способствует более качественному выполнению поставленных задач по содержанию улично-дорожной сети города.

- Всего на предприятии насчитывается более 150 единиц дорожной техники. Мы осуществляем содержание городских дорог общей протяженностью 133 километра, - добавил он.