В Салехарде пройдут Дни культур народа коми-зырян

Фото: пресс-служба губернатора

Салехард готовится принять участников Дней культуры народа коми-зырян, которые пройдут 10 и 11 февраля. Как сообщили в пресс-службе губернатора, ожидается более ста представителей народа коми из Республики Коми, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Ямала, Мурманской и Тюменской областей.

В числе участников - общественники, знатоки культуры и народных традиций, языковые активисты, молодежь.

Двухдневная программа включает рабочие встречи и выступления региональных языковых активистов, приглашенных экспертов, показы документальных фильмов, посещение музеев Салехарда, творческие мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Молодежь из регионов-участников познакомится между собой на приветственной «чолöм-встрече».

В ходе мероприятия ямальцы представят передовой опыт изучения коми-языка. Например, педагог Ямальского многопрофильного колледжа Ирина Терентьева расскажет на интерактивном уроке о секретах быстрого изучения коми слов.

- Одной из площадок станет креативная сессия по родному языку, культуре, ремеслам и этноблогерству. Эксперты и модераторы - молодежные лидеры из Коми и Ямала. Наиболее интересные идеи, которые предложат участники встречи, мы планируем включить в план работы общественного движения на предстоящий период, - рассказала председатель регионального общественного движения «Изьватас» Валентина Шахова.

Одним из итогов встречи изьватас станет избрание председателя и нового состава правления общественного движения «Изьватас» на Ямале.