На Ямале разработали дизайн-проекты благоустройства 15 общественных территорий, за которые проголосовали жители

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале начинается реализация 15 крупных проектов благоустройства, выбранных северянами в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили в пресс-службе губернатора, участие в голосовании приняли более 88,5 тысячи ямальцев.

Подрядчики будут определяться в ближайшее время через конкурентную процедуру торгов. Основные работы начнутся ближе к лету, с наступлением тепла.

- Новые интересные объекты появятся во всех муниципалитетах округа. Некоторые из них будут востребованы не только жителями. Историческая, культурная и экологическая составляющие новых территорий - хороший туристический потенциал. Эти территории могут стать настоящими визитными карточками, - рассказала главный архитектор региона Альбина Полухина.

В этом году благоустроят пять скверов, четыре детские и спортивно-игровые площадки, три парка, мост, аллею и фонтан - всего 15 объектов.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в округе в 2019 году. За это время было благоустроено 289 общественных и 1 126 дворовых пространств.

Кстати, за последние четыре года региональные проекты благоустройства неоднократно становились победителями общероссийских конкурсов и включались Минстроем РФ в федеральный реестр лучших практик.