Фото: администрация Салехарда

В салехардском микрорайоне Обдорский начали строить первый этаж школы на 1 275 мест. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас идет монтаж железобетонных конструкций каркаса и бетонирование отдельных элементов здания.

Арматурный каркас устойчив к любым воздействиям и деформациям, он состоит из стальных рифленых прутьев, которые обеспечивают лучшее сцепление с цементом, что делает постройку надежной и долговечной. Стены выполняются из ячеистых блоков, которые достаточно прочны, что их можно возводить в любое время года.

Также начато армирование стен бассейна, ведется гидроизоляция подпорных стен от грунтовых вод. Запущена система термостабилизации грунтов.

Фото: администрация Салехарда

- Площадь четырехэтажного здания - почти 26 тысяч квадратных метров. Дизайнеры применят современные технологии и создадут многофункциональные общественные локации в здании школы, - рассказывает специалист ФЖС ЯНАО Алексей Алексеев.

Каждый этаж будет оформлен в своей цветовой гамме и посвящен отдельной природной зоне Ямала.

Это уже вторая школа, которая возводится в Салехарде за последнее время. Еще одна на 800 мест построена рядом с микрорайоном, работы завершены в конце декабря прошлого года.