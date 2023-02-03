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НовостиЗдоровье3 февраля 2023 9:16

На Ямале 3 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 92 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 3 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 151 246.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровели 17 северян. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 057 ямальцев.

В России выявлено 9 670 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 065. Всего в стране зарегистрировано 21 977 653 случая. Излечились от коронавируса 6 311 человек, скончались - 46.