На Ямале 3 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 92 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 151 246.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровели 17 северян. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 057 ямальцев.

В России выявлено 9 670 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 065. Всего в стране зарегистрировано 21 977 653 случая. Излечились от коронавируса 6 311 человек, скончались - 46.