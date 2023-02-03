Салехардский кооператив будет производить рыбные деликатесы, фаршированных грибами и моцареллой

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Вскоре на прилавках салехардских магазинов появятся новые гастрономические шедевры. Как рассказали в городской администрации, речь идет о рыбных деликатесах, фаршированных грибами и моцареллой, которые будет производить кооператив «Приобье».

- Это будут полуфабрикаты, да не простые, а фаршированные грибами и сыром моцарелла. Наша продукция составит серьезную конкуренцию ресторанным блюдам, а огромным плюсом станет то, что цена на эти гастрономические шедевры будет намного дешевле ресторанной, -

поделился планами руководитель кооператива Тимур Камалов.

В этом году производство продукции увеличат до 100 тонн, для сравнения: в прошлом году удалось реализовать 40 тонн продукции.

Кроме того, кооператив собирается открыть новую розничную точку продаж в Салехарде, а следующую - уже в Москве. К концу года начнутся переговоры по открытию точки в Новом Уренгое.

- В этом году мы планируем участвовать в окружном конкурсе на получение грантов. Если окажемся в числе победителей, то деньги потратим на покупку отечественного оборудования для приготовления паровой продукции. Будем вести переговоры со школами и больницами, чтобы салехардцы получали самую вкусную и полезную северную рыбу, - говорит Тимур.