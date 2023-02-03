Итоги прокурорской проверки, организованной в Панаевской школе-интернате, будут известны 7 февраля

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Итоги прокурорской проверки, организованной в стенах Панаевской школы-интерната, будут известны 7 февраля. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили в окружном ведомстве.

- Итоги будут известны 7 февраля, - прокомментировала старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.

Напоминаем, что скандал вокруг образовательного учреждения разгорелся в начале недели. Все началось с того, что ученики выложили в соцсетях видео, на которых директор обыскивает сумки и карманы ребят, а затем воспитатель-мужчина с силой пинает подростка, сидящего на кровати. А спустя пару дней в Сети завирусился еще один ролик, в котором школьный охранник сидит пьяным на посту.