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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:31

На Ямале стартовал набор волонтеров, готовых помочь в организации акции «Бессмертный полк»

Главное условие - возраст от 14 лет
Марина Прохорова
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На Ямале стартовал набор волонтеров, готовых помочь в организации акции «Бессмертный полк». Информация об это появилась на официальной странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Акция «Бессмертный полк» пройдет по всей стране 9 мая. А уже сейчас можно стать волонтером окружного шествия и помочь в его подготовке. Для этого нужно зарегистрироваться на портале волонтерыпобеды.рф. Главное условие - возраст от 14 лет», - говорится в сообщении.

Готовиться к акции на Ямале начали раньше обычного. Это связано с большим количеством желающих увековечить память о героизме и мужестве своих родных.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Ноябрьска установили «Рекорд Победы», отжавшись больше 77 тысяч раз. В акции участвовали почти 900 горожан.