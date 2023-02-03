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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:48

Ноябрьск готовится проститься с погибшим в спецоперации на Украине Сергеем Власовым

Прощание с героем пройдет с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале
Марина Прохорова
Фото из домашнего архива

Фото из домашнего архива

Через несколько часов в Ноябрьске простятся с погибшим в спецоперации на Украине Сергеем Власовым. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Осенью мужчина подписал контракт и отправился в зону боевых действий. 15 января он оказался вместе с сослуживцами под минометный обстрел. К несчастью, под каску мужчины попал осколок, что и стало причиной смерти.

У Сергея остались 13-летняя дочь, 21-летний сын, жена и родители.

Прощание с героем пройдет сегодня, 3 февраля, с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале.

Напоминаем, что ранее в ходе спецоперации погибли Руслан Ганиев и Александр Дубогрызов. На момент участия в СВО они уже не проживали в Ноябрьске, но их судьбы были тесно связаны с северным городом.