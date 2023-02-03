Салехардец, разбивший стекло в автобусном павильоне, отправится на обязательные работы

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В Салехарде осудили 21-летнего местного жителя, разбившего стекло в автобусном павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- Установлено, что в июне 2022 года молодой человек разбил стекло павильона «Золотая рыбка», чем доставил неудобства местным жителям, пользующимся общественным транспортом, и причинил материальный ущерб муниципальному образованию, - прокомментировали в ведомстве.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги малолетние вандалы расписали памятник героям Великой Отечественной войны матерными словами. Хулиганы обязательно понесут наказание.