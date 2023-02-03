Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 4:38

Салехардец, разбивший стекло в автобусном павильоне, отправится на обязательные работы

Об этом сообщили в городской прокуратуре
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Салехарде осудили 21-летнего местного жителя, разбившего стекло в автобусном павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- Установлено, что в июне 2022 года молодой человек разбил стекло павильона «Золотая рыбка», чем доставил неудобства местным жителям, пользующимся общественным транспортом, и причинил материальный ущерб муниципальному образованию, - прокомментировали в ведомстве.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги малолетние вандалы расписали памятник героям Великой Отечественной войны матерными словами. Хулиганы обязательно понесут наказание.