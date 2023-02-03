На Ямале более ста семей медработников обеспечат служебным жильем

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале продолжится реализация программы по обеспечению жильем медиков первичного звена. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в этом году квадратными метрами обеспечат 106 семей медработников. Жилье предоставляется на 10 лет, потом его можно оформить в собственность.

Также в этом году будет продолжена реализация льготной ипотеки АО «Ямальская ипотечная компания» по ставке от 6,6% годовых.

Кроме того, 80 семей получат земельные участки. На них можно построить жилой дом или вести подсобное хозяйство. Претендовать на меру поддержки можно с момента переезда на Ямал, обратившись в органы местного самоуправления. Сначала землю дают в безвозмездное пользование, а если в течение пяти лет на ней появится дом, участок можно будет оформить в собственность бесплатно.

- Это очень действенная мера, которая позволит обеспечить желаемым жильем наших медиков, а также восполнить дефицит и привлечь кадры из других регионов. Желание строить дом говорит о желании остаться в округе и об уверенности в завтрашнем дне, - отметила начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления жилищной политики департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Наталья Колобова.