На Ямале разработают дорожную карту для промышленного туризма

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале разработают дорожную карту промышленного туризма. Сделают это финалисты конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». С 30 января по 3 февраля у них проходит региональная стажировка.

В течение недели команда конкурса, экспертов РАНХиГС и Агентства стратегических инициатив (АСИ) посетят ямальские предприятия, встретятся с представителями турбизнеса, проведут исследования и интервью.

В частности, им предстоят поездки на Салехардский комбинат, Собский рыбоводный завод, в цеха «Ямальские олени» и завода «Арктическая вода» в Харпе.

Кроме того, 2 февраля участники встречи соберутся в арт-резиденции «Полярис» на стратегической сессии для обсуждения результатов исследований и экскурсий.

Ожидается, что на следующий день сборная команда представит итоги работы над кейсом по созданию дорожной карты руководству арктического региона, сообщает ИА «Север-Пресс».