Надымская прокуратура заставила УК «Янтарное» отремонтировать два дома

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Прокуратура Надымского района заставила УК «Янтарное» отремонтировать дома по улице Заводская, 8 и Топчева, 5.

- Дома находятся в ведении данной управляющей компании. В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что общее имущество зданий требует текущего ремонта, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор внес в адрес генерального директора компании представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к штраф в 25 тысяч рублей.

Что касается ремонта, то его проводят прямо сейчас.

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