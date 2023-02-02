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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:13

Надымская прокуратура заставила УК «Янтарное» отремонтировать два дома

Работы идут прямо сейчас
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Прокуратура Надымского района заставила УК «Янтарное» отремонтировать дома по улице Заводская, 8 и Топчева, 5.

- Дома находятся в ведении данной управляющей компании. В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что общее имущество зданий требует текущего ремонта, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор внес в адрес генерального директора компании представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к штраф в 25 тысяч рублей.

Что касается ремонта, то его проводят прямо сейчас.

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