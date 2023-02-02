Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Благодаря проекту «Земский доктор. Земский фельдшер» в 2022 году на Ямал приехали 26 медработников: 22 врача, 3 фельдшера и акушер. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

К работе в сельских местностях приступили терапевты, педиатры, неврологи, стоматологи, хирурги, фтизиатры, анестезиолог-реаниматолог, врач лабораторной диагностики и оториноларинголог.

Так, детский врач-эндокринолог Галина Худи после окончания Тюменского медуниверситета вернулась в родной поселок Тазовский, чтобы лечить маленьких пациентов.

В Красноселькупской ЦРБ приступил к работе оториноларинголог с 10-ти летним стажем. Александр Коровин оказывает помощь взрослому и детскому населению района.

Штат Яр-Салинской ЦРБ пополнился двумя молодыми специалистами. Это эпидемиолог Ондар Буян и терапевт Саяна Монгуш. Осенью 2022 года врачи сыграли свадьбу, при поддержке региона им выделено служебное жилье.

Квалифицированными медицинскими кадрами пополнилась и Мужевская ЦРБ.

Среди них Артыш Монгуш - терапевт. В 2022 году доктор перевыполнила план по диспансеризации - провела порядка 400 обследований.

Татьяна Гордина - детский стоматолог. Лечение у нее прошли 1,5 тысячи детей.

Фельдшер Андрей Кельчин обслужил за год более 300 вызов.

А врач лабораторной диагностики Ирина Бехтольд провела в 2022 году 40 тысяч лабораторных исследований.