Фото: департамент здравоохранения ЯНАО
Благодаря проекту «Земский доктор. Земский фельдшер» в 2022 году на Ямал приехали 26 медработников: 22 врача, 3 фельдшера и акушер. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
К работе в сельских местностях приступили терапевты, педиатры, неврологи, стоматологи, хирурги, фтизиатры, анестезиолог-реаниматолог, врач лабораторной диагностики и оториноларинголог.
Так, детский врач-эндокринолог Галина Худи после окончания Тюменского медуниверситета вернулась в родной поселок Тазовский, чтобы лечить маленьких пациентов.
В Красноселькупской ЦРБ приступил к работе оториноларинголог с 10-ти летним стажем. Александр Коровин оказывает помощь взрослому и детскому населению района.
Штат Яр-Салинской ЦРБ пополнился двумя молодыми специалистами. Это эпидемиолог Ондар Буян и терапевт Саяна Монгуш. Осенью 2022 года врачи сыграли свадьбу, при поддержке региона им выделено служебное жилье.
Квалифицированными медицинскими кадрами пополнилась и Мужевская ЦРБ.
Среди них Артыш Монгуш - терапевт. В 2022 году доктор перевыполнила план по диспансеризации - провела порядка 400 обследований.
Татьяна Гордина - детский стоматолог. Лечение у нее прошли 1,5 тысячи детей.
Фельдшер Андрей Кельчин обслужил за год более 300 вызов.
А врач лабораторной диагностики Ирина Бехтольд провела в 2022 году 40 тысяч лабораторных исследований.