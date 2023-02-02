Ямальцы уже сейчас могут купить билеты на паром по маршруту Салехард - Приобье

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Жители Ямала уже сейчас могут начать планировать летний отпуск. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, перевозчик ИП Сандулов открыл продажу билетов на паром по маршруту Приобье - Салехард - Приобье.

Выход первого парома из Приобья в окружную столицу запланирован на 25 мая, в обратном направлении - 26 мая. Даты начала пока что предварительные, все будет зависеть от ледовой обстановки.

Также в предстоящую навигацию по маршруту Салехард - Приобье будет работать ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Оно планирует открыть продажу билетов немного позднее.

Приобрести билеты на рейсы парома «Победа» можно на официальном сайте, в кассах «АСТ» и у кассира перед погрузкой, но это при условии, что есть свободные места.

Напоминаем, что в минувшем году по маршруту Приобье - Салехард - Приобье за 147 дней навигации было выполнено 178 рейсов, перевезено 7 386 автомобилей и 14 310 пассажиров.