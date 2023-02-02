Фото: департамент культуры ЯНАО

Салехард примет IV Арктический культурный форум, который пройдет с 13 по 15 февраля. Как отметили в пресс-службе губернатора, мероприятие будет масштабным и состоится впервые после длительного перерыва. В течение трех лет форум не проводился из-за коронавируса.

В этом году участниками форума станут более 500 человек. Это сотрудники учреждений культуры со всего округа, представители органов власти, НКО, бизнеса и общественные деятели. Также форум посетят гости из 16 субъектов страны, в числе которых и министры культуры Луганской и Донецкой Народных Республик.

Участники обсудят цифровое будущее библиотек, формирование привлекательного имиджа музеев и продвижение ценностей, развитие ямальского сувенира, настоящее и будущее культурно-досуговых учреждений.

- Тематика культурного форума чрезвычайно разнообразна. Мы углубимся в востребованные направления сферы, определим лучшие практики и механизмы развития культуры Ямала. В этом году к нам присоединятся коллеги из других регионов страны: Москва, Архангельская и Ульяновская области, все субъекты УрФО, - заявил директор регионального департамента культуры Евгений Колтунов.

Так, на секции «Культурно-досуговые учреждения как кросс-функциональный центр притяжения населения» обсудят новые наиболее эффективные способы развития. Основой секции «Ремесла и креативная экономика» станет поиск новых точек роста, продвижение ремесленного дела и улучшение своей продукции. Библиотекари изучат возможности цифровых технологий и их ресурсы для работы с пользователями. А всегда актуальные вопросы маркетинга и привлечения аудитории станут «генеральной линией» работы музейной секции.

Экспертами секций выступят 20 представителей самых крупных и передовых культурных институций страны, некоммерческих организаций и бизнеса.