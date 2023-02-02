На Ямале 2 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 67 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 67 человек. С начала периода количество заболевших достигло 151 154.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 23 северянина. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 057 ямальцев.

В России выявлено 9 287 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 058. Всего в стране зарегистрировано 21 967 983 случая. Излечился от коронавируса 6 021 человек, скончались - 40.