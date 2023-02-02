На трассе Сургут - Салехард легковушка залетела под полуприцеп грузовика

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На трассе Сургут - Салехард произошла очередная авария. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, на 993 километре столкнулись «Chevrolet Aveo» и «Урал».

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил большегруз, ехавший по главной дороге. В результате иномарка заехала под полуприцеп, который перевозил «Урал», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В результате ДТП 19-летний водитель и его 25-летний пассажир получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что трассе Сургут - Салехард погиб пассажир легковушки, которую снес «КамАЗ». Еще один человек доставлен в больницу.