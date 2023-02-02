Ямальские школьники начали изучать историю и культуру региона по новым учебникам

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале ученики 5-6 классов начали изучать историю и культуру региона по новым учебникам. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в апробации участвуют 30 школ из восьми муниципалитетов.

Разрабатывать учебник начали в 2020 году. Он называется «История и культура Ямала» и рассчитан для 5-11 классов.

Руководителем авторского коллектива, который трудился над его созданием, является Андрей Головнев - известный исследователь Ямала, российский этнолог, антрополог, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Также в состав авторской группы вошли ученые и исследователи из Салехарда, Надыма, Тюмени и Санкт-Петербурга. А методическое обеспечение учебно-методического комплекса взял на себя Региональный институт развития образования.

- Учебник «История и культура Ямала» отличает современное изложение материала, яркие иллюстрации. Новый учебно-методический комплекс - это не просто учебник. В дополнение к нему учителя и ученики с сентября 2023 года получат атласы, карту округа из пазлов, настольные игры, видеоматериалы и аудиоподкасты. Для старшеклассников, изучающих параллельно курс внеурочной деятельности по компьютерному моделированию, предусмотрен конструктор архитектурных объектов Ямала, - рассказал заместитель директора Регионального института развития образования Станислав Ивженко.

С сентября 2023 года учебно-методическое пособие по истории и культуре Ямала поступит во все школы региона.