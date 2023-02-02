В Пуровском районе 19-летний парень до смерти забил родную бабушку деревянным бруском

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя села Халясавэй, насмерть забившего родную бабушку деревянным бруском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 30 января в одном из домов по улице Центральная родственники обнаружили тело пожилой женщины 1939 года рождения. На ее теле и голове было много ушибов.

- Следствием установлено, что накануне происшествия 19-летний внук женщины вернулся домой пьяным и начал проявлять агрессию в отношении членов семьи, из-за чего его мать ушла на улицу, оставив юношу наедине с бабушкой. Впоследствии, в ходе возникшей между ними ссоры, внук избил пожилую женщину деревянным бруском и лег спать. Пожилая скончалась на месте происшествия от полученных повреждений, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент юноша задержан, он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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