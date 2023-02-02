Возбуждено дело из-за хищения бюджетных средств при строительстве дороги Надым-Салехард

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Возбуждено уголовное дело из-за хищения денег при строительстве дороги Надым - Салехард, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО. Преступление выявлено во взаимодействии с РУ ФСБ России по Тюменской области.

- Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве автодороги, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" - сообщают в ведомстве.

Как стало известно следователям, в период с 2011 по 2016 г. во время исполнения государственного контракта по строительству автодороги «Надым-Салехард» коммерческая подрядная организация, совершила хищение больше 7,5 миллионов рублей, применив более дешевый строительный материал, чем это было предусмотрено по проекту.

Расследование продолжается.