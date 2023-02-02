Главным врачом Салехардской ОКБ стал Роман Паськов

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Салехардской окружной больнице назначен новый главный врач - Роман Паськов. Об этом сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии, врач-травматолог-ортопед высшей категории приехал из Тюмени. В 2003 году Роман Владимирович окончил Тюменскую медицинскую академию, в 2005 - ординатуру по специальности «травматология и ортопедия». Работать в должности врача - травматолога- ортопеда начал в областной клинической больнице №2 в Тюмени, а после возглавлял Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. В 2018 году был назначен главным врачом Тюменской областной клинической больницы №2.

Роман Паськов отдал медицине больше 20 лет, 8 из них в статусе управленца. За эти годы врач зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист и эффективный руководитель. Как отметили в департаменте здравоохранения, в 2022 году стал победителем всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли» в номинации «Внедрение стандартов качества и безопасности медицинской деятельности».