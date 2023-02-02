В зоне СВО погиб контрактник Сергей Назаров из Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде простятся с 29-летним Сергеем Валерьевичем Назаровым. Его гибель подтвердил военный комиссариат по Салехарду и Приуральскому району.

Стрелок-помощник гранатометчик мотострелкового отделения, рядовой контрактной службы Сергей Валерьевич Назаров погиб 24 января 2023 года при исполнении обязанностей военной службы в зоне СВО. На контрактную службу молодой человек поступил в сентябре 2022 года.

В 2012 году парень закончил школу в поселке Аксарка. Педагоги вспоминают его как чуткого, жизнерадостного, всегда спокойного, доброжелательного и отзывчивого молодого человека. Кроме школы Сергей занимался в военно-спортивном клубе "Сокол" и увлекался рисованием. После окончания школы и высшего учебного заведения работал в нескольких учреждениях Салехарда.

- Салехард скорбит вместе с семьей Назаровых - написали в администрации города.