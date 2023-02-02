Ямал занимает третью строчку в рейтинге лидеров ГТО по России

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Ямал в тройке лидеров ГТО по России. Об этом сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

- По итогам IV квартала 2022 года Ямал занимает третью строчку в рейтинге реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Лидер по стране - Воронежская область, на втором месте - Белгородская область - говорится в информации департамента.

Так, за 2022 год Ямал поднялся в рейтинге на 9 позиций: в апреле он был на 12 месте, в июле - на 8, а в октябре - на 7. Стоит отметить, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» уже почти 9 лет возрождён совершенно в новом формате. Эти новшества помогли привлечь новых участников и сделать его доступнее и интереснее.

Также как и по всей России, с каждым годом на Ямале растет популярность ГТО. Участвуют профессиональные спортсмены и любители. С момента реализации комплекса в округе, а именно с 2018 года, больше 85 тысяч ямальцев приняли участие в выполнении нормативов ГТО, из которых больше 61 тысячи получили свой знак.