Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 2:01

В Новом Уренгое водитель и пассажир иномарки отправились в больнице после ДТП с автобусом

Им оказана медицинская помощь
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 1 января на пересечении улиц Мира - Дружбы Народов в Новом Уренгое.

- Около 16:55 водитель «Mercedes» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ЛиАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы. Их экстренно доставили в приемное отделение городской больницы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На кадрах, предоставленных ГИБДД, видно, что легковушка сильно повреждена, в то время как у автобуса лишь слегка помята передняя часть.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года - 509, в которых один человек погиб и 26 получили травмы, в том числе 2 ребенка.