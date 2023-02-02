В Новом Уренгое водитель и пассажир иномарки отправились в больнице после ДТП с автобусом

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 1 января на пересечении улиц Мира - Дружбы Народов в Новом Уренгое.

- Около 16:55 водитель «Mercedes» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ЛиАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы. Их экстренно доставили в приемное отделение городской больницы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На кадрах, предоставленных ГИБДД, видно, что легковушка сильно повреждена, в то время как у автобуса лишь слегка помята передняя часть.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года - 509, в которых один человек погиб и 26 получили травмы, в том числе 2 ребенка.