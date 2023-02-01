Губернатор Дмитрий Артюхов посетил восстановленные ямальскими рабочими объекты в Волновахе

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Губернатор Дмитрий Артюхов посетил с рабочим визитом Волновахский район, над которым регион взял шефство. Вместе с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко он осмотрел объекты, восстанавливаемые северянами - всего их 49.

Так, всего за два летних месяца рабочие полностью восстановили городскую школу №4 и прилегающую к ней территорию. В здании практически заново выложили кровлю, возвели новые стены, вставили окна и обновили фасад. Внутри и снаружи установили систему видеонаблюдения.

Также была восстановлена станция переливания крови.

Сейчас рабочие серьезно занимаемся больницей. Часть городка уже построена и готова к приему пациентов. Скоро откроется новый корпус, в котором будет самое современное оборудование для диагностики и лечения.

- Большой комплекс восстановительных работ проводим в системе здравоохранения. Видно, что в больничном городке уже очень многое сделано, но еще работы продолжаются. Счет идет на месяцы, скоро все объекты волновахской больницы будут готовы. Запустили станцию переливания крови - самый главный объект для системы здравоохранения Донбасса, он стоял у нас в приоритете. Станция будет работать не только для нужд одного района, ее цель гораздо шире, - сказал губернатор.

Также он отметил, что на этот у северных рабочих большие планы: жилые дома, объекты жизнеобеспечения и молодежный центр.