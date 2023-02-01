Жители Ямала готовы покупать восстановленные смартфоны

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Компания МегаФон подвела итоги по продажам восстановленных смартфонов за 2022 год. Как выяснилось, большинство российских пользователей готовы дать второй шанс старым устройствам, наиболее востребованными среди них оказались флагманские модели Samsung, iPhone и Xiaomi.

Бесспорное лидерство по продажам у модели iPhone 7. Его стоимость самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. Также в пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, но есть и исключения. Например, в ТОП-10 популярных устройств в 2022 году вошел смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей.

Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке - 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple - 28%, а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi - 15%.

Если во втором и третьем кварталах 2022 года клиенты приобретали в основном модели iPhone, то в четвертом квартале лидировать стали смартфоны, работающие на операционной системе Android. Эти изменения связаны с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита.

– Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе и накануне праздников ,наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества, – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.