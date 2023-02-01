В Новом Уренгоя 18-летняя девушка тайно оформила микрозайм на приютившую ее родственницу

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Полицейские Нового Уренгоя раскрыли дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование преступления началось в конце декабря 2022 года. Тога в дежурную часть обратилась местная жительница 1992 года рождения, северянка сообщила, что кто-то оформил на ее имя микрозайм, и теперь она должна 20 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 18-летняя родственница потерпевшей, которая до этого проживала вместе с ней, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на девушку возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском районе подросток украл у пожилой родственницы 30 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что женщина обронила карту, парень взял ее и снял деньги.