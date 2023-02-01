Фото: пресс-служба губернатора

Надымский парк дорожной техники пополнили сразу 12 машин. Как сообщили в пресс-службе губернатора, это четыре «КамАЗа», три погрузчика, два грейдера, бульдозер, трал и трактор-экскаватор с навесным гидромолотом и бурильной установкой. Все они предназначены для круглогодичного использования: зимой их задействуют в уборке снега, а летом - в дорожных работах.

Большая часть техника останется в райцентре, остальную передадут в Пангоды.

- Новая техника подоспела вовремя. Больше всего снега у нас обычно выпадает в феврале-марте. Мы наняли новых специалистов. С ними и новой техникой сможем убирать больше дворов ежедневно, а также быстрее справляться с последствиями снегопадов, - рассказал директор общества «Надымгоравтодор» Алексей Пономарев.

Напоминаем, что обновление парков дорожной техники проводится по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Так, в прошлом году было закуплено 119 машин, а с начала 2019 года - 238 единиц, из них 24 работают на экологичном газомоторном топливе.