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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:28

Тазовские следователи заинтересовалась происшествием с участием полицейского в пожарной части

Организована доследственная проверка
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Тазовские следователи заинтересовалась происшествием с участием полицейского в пожарной части села Гыда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Проводится доследственная проверка по факту травмирования участкового уполномоченного, по ее результатам будет принято процессуальное решение. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в следкоме.

Напоминаем, что инцидент произошел 30 января. Полицейский, находясь на втором этаже части, упал в скоростной проем, который используют пожарные во время срочного вызова. Далее состав пожарной части оказал правоохранителю первую помощь и позаботился о том, чтобы его доставили в Гыданскую больницу, а затем силовика перевезли в Новый Уренгой.

Сейчас пациент проходит лечение в стационаре медучреждения под круглосуточным наблюдением врачей. Медики делают все возможное для его выздоровления.