На Ямале 1 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 19 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек. С начала периода количество заболевших достигло 151 087.

При этом в больницы региона госпитализировано 12 человек, выздоровели 26 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 057 ямальцев.

В России выявлено 8 504 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 169. Всего в стране зарегистрировано 21 958 696 случаев. Излечились от коронавируса 6 729 человек, скончался - 41.